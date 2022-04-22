В Верховной Раде сообщили имел ли самолет отношение к Вооруженным силам.

Появилось фото с места падения транспортного самолета Ан-26, который совершал технический рейс в Запорожской области в пятницу 22 апреля. Об этом сообщает Рoliteka.net со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию в Telegram.

Самолет АН-26 упал в 9 утра в районе Михайловки Запорожского района. Предварительно известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются.

"По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель", отметили в ОВА.

Отметим, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что "это – гражданский самолет, который никакого отношения к Вооруженным силам не имел".

Новых подробностей на РИЗе не сообщили.

Напомним, в Генштабе сообщили о сбитых самолетах и вертолетах противника за минувшие сутки.

Также сообщалось, что в РФ проговорились об огромных потерях в войне с Украиной.

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