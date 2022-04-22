Появилось фото с места падения транспортного самолета Ан-26, который совершал технический рейс в Запорожской области в пятницу 22 апреля. Об этом сообщает Рoliteka.net со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию в Telegram.
Самолет АН-26 упал в 9 утра в районе Михайловки Запорожского района. Предварительно известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются.
"По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель", отметили в ОВА.
Отметим, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что "это – гражданский самолет, который никакого отношения к Вооруженным силам не имел".
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Новых подробностей на РИЗе не сообщили.
Напомним, в Генштабе сообщили о сбитых самолетах и вертолетах противника за минувшие сутки.
Также сообщалось, что в РФ проговорились об огромных потерях в войне с Украиной.
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