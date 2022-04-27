В военной администрации сообщили, что Авдеевка подверглась обстрелу фосфорными снарядами, есть раненные.

Вечером 26 апреля и утром 27 апреля российские оккупанты обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, также утром нанесли по городу авиаудар – по меньшей мере, один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграмм-канале.

"Россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке. Сначала – вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром – в центре города. В результате этих обстрелов в городе произошло несколько пожаров", - написал Кириленко.

Глава ОВА добавил, что вслед за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар, попав в многоэтажку. Сейчас известно о по меньшей мере одном раненом.

В то же время Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении. Кириленко подчеркнул, что ВСУ держат строй, а все преступления россиян против мирных украинцев тщательно фиксируют.

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