Город может проникнуть в хаос, а херсонцы окажутся под двойной опасностью.

В Херсонской области около двух тысяч осужденных за тяжкие преступления могут оказаться на свободе. Об этом в Facebook сообщила начальница департамента по делам СМИ и связям с общественностью Херсонского городского совета Гаяне Оганесян.

На сегодняшний день в Херсонской области две тысячи заключенных отбывают наказания за тяжкие преступления. Оганесян отмечает, что часть этих осужденных болеет туберкулезом и нуждается в постоянном медицинском надзоре и лекарстве.

"Это убийцы и насильники, которые могут завтра оказаться на улицах города. Если служащие пенитенциарной системы сложат свои полномочия, некому будет охранять преступников. Город может проникнуть в хаос, а херсонцы окажутся под двойной опасностью", – сообщила Оганесян.

Пока неизвестно, каким образом российские оккупанты могут воспользоваться этой ситуацией. Начальница департамента по делам СМИ не исключает, что войска РФ могут выдать им оружие и бросить в бой.

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