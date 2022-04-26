Незважаючи на відкриту "баню" і велику кількість пропаганди про наявність їжі і води, їжі катастрофічно не вистачає.

Окупанти влаштували "обшуки і зачистки" в Приморському районі Маріуполя, недалеко від в'їзду в село Мелекіно. Вони також зламують всі вцілілі будинки, а ті, які використовують для власного розселення, позначають символом "Z" на воротах.

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Решта житла росіяни грабують. Саме їх вони планують використовувати для подальшого компактного розселення в зоні так званої "умовної безпеки" маріупольців.

Крім того, в районі морського ліцею ворог обіцяє відкрити "соціальний гуртожиток". Де він знаходитиметься і кого там селитимуть, зараз з'ясовується.

"Незважаючи на відкриту "баню" і велику кількість пропаганди про наявність їжі і води, їжі катастрофічно не вистачає. Більше того, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжі чоловіків виключно у разі залучення до робіт"– - розповів заступник мера.

Він додав, що чоловіки змушені брати участь у розборі завалів і облаштуванні братських могил, щоб не померти з голоду.

Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також Politeka писала, що рф готує новий удар по захисниках у Маріуполі, дані розвідки.

Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.