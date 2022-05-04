В сети пишут, что жителей рф в последнее время словно прокляли постоянными пожарами.

В последние несколько дней россию продолжают сотрясать пожары. В российском городе Пермь загорелся пороховой завод, а до этого сообщалось о продолжительных возгораниях в Лесах Сибири. В этот раз в сети появилась информация об еще одном возгорании.

Кадры мощного пожара уже появились в Сети. Согласно официальным данным, в промзоне города Дзержинска (Нижегородская область) горит цистерна с растворителем.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте уже работают пожарные, однако причина возгорания пока не установлена.

"Жителей оркостана прокляли, пылает по всей стране" - подмечают в сети. "Причины возгорания пока неясны, но скорей всего кто-то снова неудачно покурил" - отшучиваются также пользователи.

Также сегодня стало известно, что в «ДНР» горит нефтебаза, которая снабжала жителей и военных топливом. В местных пабликах жители пишут о ракетном ударе по хранилищу.

Причем пожар на макеевской нефтебазе настолько масштабный, что его видно с площади Ленина в оккупированном Донецке.

На данный момент также сообщили об одном погибшем и двух пострадавших. В сети сообщили, что горят четыре резервуара по 5 тыс кубометров. Даже спустя несколько часов потушить пожар не удается.

Напомним, В ПриватБанке сообщили, за что украинцам придется платить уже с 1 июня: "Если у вас сейчас трудности...".

Как сообщала Politeka, ВСУ пошли в наступление, оккупанты гатят по трем направлениям: как изменилась обстановка на фронте.

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