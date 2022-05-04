Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей, она также победительница "Маски" и "Холостячка" второго сезона. Артистка сейчас сконцентригована на своей работе и направлялась по делам во Львов, однако из-за обстрелов поезда сильно задерживались и ей пришлось добираться самостоятельно.

«А как ваше утро начинается? Мое началось прекрасно, иду по железнодорожным путям, ищу трассу, чтобы поймать машину до Львова. Увидела знакомую проводницу, первые ее слова были: «вы так похудели!». Из-за стресса я ем просто один-два раза в день.

Трассу нашла, вспомнила детство в крымских горах. Правда с чемоданом в горы я еще не ходила. Потеряла телефон в дебрях, пришлось лезть за ним опять наверх. Объясняю, пришлось идти так, потому что поезд сильно задерживался, а доехать надо было» - говорит Злата.

Ранее мы писали, Злата рассказала о ситуации с мариупольцами после эвакуации части мирных граждан на Азовстали: «Есть такая мысль, что после эвакуации граждан, всех граждан с Азовстали, против военного гарнизона начнут использовать химическое оружие. А вы говорите не кричать про Мариуполь. Нужно кричать и умолять мировых лидеров. Я не нагнетаю, я делюсь мыслями. Простите, что не только хорошие новости» - высказалась Огневич.

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