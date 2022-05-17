Более того, оккупанты снова пытаются прорвать госграницу в районе Середино-Буды на Сумщине. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
Как рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, с самого утра продолжаются обстрелы Сумской области с территории России. Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич.
Также продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды. Продолжается бой между пограничниками и оккупантами. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами.
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Кроме того он рассказал, что около пяти часов утра по Ахтырке был вражеский ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений. Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь в подъезд двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри.
Напомним, что ВСУ преуспели, там где оккупанты потерпели поражение: появилась обновленная карта обстановки на фронте.
Как сообщала Politeka, оккупанты захлебнулись от зависти после увиденного вооружения ВСУ.
Также Politeka писала, что оккупанты увеличат темп наступления, в разведке Британии указали на главную опасность.