Винницкий городской суд постановил посадить на 5 лет жителя Крыжополя, который призвал оккупационные войска нанести ракетный удар по Винницкой телебашне.
Приговор и материалы дела на сайте Единого реестра судебных решений
Еще до начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину, осужденный связался через Telegram со своими товарищем, который был бывшим военнослужащим армии РФ. Они переписывались о необходимости артиллерийских ударов по украинским городам и подрыва нацбезопасности Украины.
1 марта житель Винницкой области в Telegram записал аудио о том, чтобы россиянин передал в ФСБ РФ информацию о необходимости ракетной атаки на Винницкую телебашню. Замысел обвиняемого заключался в том, что исчезновение сигнала телевидения повлечет панику среди населения и сделает невозможным оповещение населения о ракетных угрозах.
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Следователи в ходе обысков обнаружили его телефон, на котором нашли голосовое сообщение обвиняемого к россиянину в Telegram.
В переписке с россиянином осужденный поддерживал как можно более быструю оккупацию Украины российскими войсками, в том числе Винницы.
16 марта российские войска нанесли ракетный удар по Винницкой телебашне. В результате атаки повылетали стекла из технического помещения на территории башни, пострадавших не было. После удара эфирное вещание в области определенное время не работало.
Напомним, ранее в Сети появились кадры из лагеря для военнопленных.
Также сообщалось, что россияне в панике уезжают из оккупированного Донецка.
Кроме того Politeka писала, что влияние Путина постепенно ослабевает, выяснились подробности.