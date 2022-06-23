Винницкий городской суд постановил посадить на 5 лет жителя Крыжополя, который призвал оккупационные войска нанести ракетный удар по Винницкой телебашне.

Приговор и материалы дела на сайте Единого реестра судебных решений

Еще до начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину, осужденный связался через Telegram со своими товарищем, который был бывшим военнослужащим армии РФ. Они переписывались о необходимости артиллерийских ударов по украинским городам и подрыва нацбезопасности Украины.

1 марта житель Винницкой области в Telegram записал аудио о том, чтобы россиянин передал в ФСБ РФ информацию о необходимости ракетной атаки на Винницкую телебашню. Замысел обвиняемого заключался в том, что исчезновение сигнала телевидения повлечет панику среди населения и сделает невозможным оповещение населения о ракетных угрозах.

Следователи в ходе обысков обнаружили его телефон, на котором нашли голосовое сообщение обвиняемого к россиянину в Telegram.

В переписке с россиянином осужденный поддерживал как можно более быструю оккупацию Украины российскими войсками, в том числе Винницы.

16 марта российские войска нанесли ракетный удар по Винницкой телебашне. В результате атаки повылетали стекла из технического помещения на территории башни, пострадавших не было. После удара эфирное вещание в области определенное время не работало.

Напомним, ранее в Сети появились кадры из лагеря для военнопленных.

Также сообщалось, что россияне в панике уезжают из оккупированного Донецка.

Кроме того Politeka писала, что влияние Путина постепенно ослабевает, выяснились подробности.