Об этом он рассказал на сайте "Минфин".

Клиента сообщил, что он успел ввести свои 20 тысяч гривен в банкомат, после чего на экране появилось сообщение об ошибке и деньги "пропали".

Также клиент добавил, что свидетелем произошедшего был работник финучреждения.

"Оформил заявку через 3700 на возврат средств, и ожидать нужно от 3 до 14 дней. Но что же это такое? Мне нужно осуществить перевод, я рассчитываю на банк, чего теперь я должен добиваться, звонить, оформлять заявки... ожидать..." – возмущается клиент.

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Представитель ПриватБанка заверил, что деньги обязательно вернутся владельцу, но для принятия решения по заявке необходимо время для получения отчета об остатке средств на устройстве и его инкассировании.

"Сделаем все возможное для скорейшего решения вопроса", - сообщили в Приватбанке.

Напомним, клиентам ПриватБанка начали массово блокировать счета, названа причина.

Официальная позиция ПриватБанка заключается в том, что счета блокируются на законных основаниях.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.