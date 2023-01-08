ПриватБанк запустил услугу, которая позволит украинцам получить дополнительные средства для приобретения систем обеспечения энергонезависимости и бесперебойной связи.

В ПриватБанке сообщили о запуске программы льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, систем бесперебойного питания и систем Starlink – всего, что нужно для энергонезависимости и непрерывной связи.

Получить кредит на обеспечение бесперебойной работы бизнес клиенты банка могут по упрощенной процедуре, без лишней бюрократии и быстрым принятием решения о финансировании.

Предприниматели и малый бизнес могут получить в ПриватБанке кредит на бесперебойность от 20 до 300 тысяч гривен с авансом всего 10% и погашением долга равными частями в течение года. Срок кредита – до 12 мес. с возможностью досрочного погашения без комиссии.

По одному кредитному договору клиенты могут приобрести сразу до пяти единиц оборудования, а процентная ставка - от 0% по программе «Доступные кредиты 5-7-9%».

Заявку на получение «кредита по бесперебойности работы» можно подать на сайте банка.

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