В ПриватБанке сообщили о запуске программы льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, систем бесперебойного питания и систем Starlink – всего, что нужно для энергонезависимости и непрерывной связи.
Получить кредит на обеспечение бесперебойной работы бизнес клиенты банка могут по упрощенной процедуре, без лишней бюрократии и быстрым принятием решения о финансировании.
Предприниматели и малый бизнес могут получить в ПриватБанке кредит на бесперебойность от 20 до 300 тысяч гривен с авансом всего 10% и погашением долга равными частями в течение года. Срок кредита – до 12 мес. с возможностью досрочного погашения без комиссии.
По одному кредитному договору клиенты могут приобрести сразу до пяти единиц оборудования, а процентная ставка - от 0% по программе «Доступные кредиты 5-7-9%».
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Заявку на получение «кредита по бесперебойности работы» можно подать на сайте банка.
Также напомним, что после 1 января можно обменять старые лампочки на светодиодные – как и где.
Также сообщалось, как вернуть деньги из банкомата или терминала, если внезапно пропал свет: в ПриватБанке дали инструкцию.
Кроме того, Politeka.net писала, кому придется уплатить налог за использование генератора.