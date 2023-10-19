Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что россия пытается отвлечь украинскую армию от ситуации на Юге.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В планы противника входит активизация на осенне-зимний период восточного направления боевых действий. То есть, ничего нового не придумали, активизировались с двух флангов, фактически фланговую операцию задумали там, где у них была концентрация войск, сил и средств», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, с севера враг пытается атаковать на Купянско-Лиманском направлении, с юга – в направлении Авдеевки и Марьинки. Как отметил Александр Мусиенко, и, конечно, враг не оставляет попыток захватить Бахмут, в окрестностях которого идут длительные бои.

«Враг пытается идти в наступление, атаки происходят. Российское командование этой фланговой операцией задумало оттянуть на Восток все наши основные силы и средства, чтобы мы забыли о Юге», - заявил Александр Мусиенко.

Как писала ранее Politeka, об этой части наступления не сообщали: оккупанты пустили в ход новый «козырь» на двух направлениях, детали.

Также Politeka сообщала, что может спровоцировать проблемы: эксперт рассказал о рисках для украинцев после падения путина.





