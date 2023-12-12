Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что в «Укрэнерго» вынуждены обращаться за помощью к иностранным партнерам из-за дефицита электроэнергии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Россияне, конечно, неспроста возобновили ракетные обстрелы, ми догадываемся, на что они намекают. На то, чтобы лишить нас в очередной раз света. 7 декабря был установлен рекорд потребления электроэнергии, и пришлось в аварийном порядке перекачивать электроэнергию с соседней Румынии и Польши для того, что перекрыть этот дефицит электроэнергии», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, украинские энергетики уже обратились к народу с призывом экономить электричество, выключать свет в помещениях, не включать одновременно несколько приборов.

«И обычно с 11 до 19 нужна вот эта зарубежная аварийная помощь «Укрэнерго», поэтому в это время, как я понимаю, надо экономить больше всего электричества. Но я подумал о неком символизме происходящего. 7 декабря нам понадобилось много света, потому что наступил еврейский праздник Ханука», - заявил Михаил Шейтельман.

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