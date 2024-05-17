Украинские защитники в Волчанске уничтожают врага, в том числе во время уличных боев, появились новые данные с поля боя.

Несмотря на сложность ситуации, ВСУ держат оборону в Волчанске и в направлении Липцев.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

«При поддержке авиации враг не оставляет попыток добиться определенного успеха, но украинские военные делают все от себя зависящее, чтобы эти планы разрушить, нанося противнику максимальные потери в живой силе и технике», - сообщил Мельник.

В новом отчете Харьковская ОГА сообщает, что на Харьковском направлении за сутки произошло 10 боевых столкновений.

Нашими воинами отбиті восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области.

«Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении Шебекино – Волчанск. Ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая», - говорится в сообщении.

На Купянском направлении Силами обороны успешно отражены шесть атак противника.

«В отдельных районах наши войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения. Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Крахмальное – Берестово. Ситуация контролируемая», - сообщили в ОВА.

Согласно данным бойцов, в Волчанске оккупанты грабят продуктовые магазины.

«… Лазят по магазинам в Волчанске, ищут, что пожрать, а потом их догоняет FPV и сникерсы разлетаются по всей дороге», - написал в своем телеграмм-канале «Говорят снайпер» боец ​​24 ОШБ «Айдар» Бунятов Станислав.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться – сорваны.

Также появилась информация, что российские военные обстреливают и не дают эвакуироваться жителям Волчанска.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, самая глубокая точка продвижения врага на Харьковщине – 10 километров.

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