В Росії заявили про масштабну атаку дронів, з’явилися кадри пожеж.

Невідомі безпілотники завдали удару по морському порту, де базується Чорноморський фло РФ та нафтобазі Новоросійська Краснодарського краю.

«Наш порт підірвали», - кажуть місцеві мешканці, знімаючи кадри пожежі.

Також атака відбулася на нафтобазу і залізничну станцію.

«Це станція «Новоросійськ». Залізнична станція. Тут бочки, щойно підірвали одну дроном. Щас ще там дрони літають. Гудять. Не знаю, що буде далі», - коментують на відео місцеві мешканці.

Місцеві жителі нарахували понад 30 вибухів, порт знеструмлений.

Адміністрація Новоросійська заборонила мешканцям покидати домівки після атаки.

Частина міста без світла, деякі вулиці перекриті. Громадський транспорт не працює.

У тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. Так званий «губернатор» Севастополя Розвожаєв пише, що окупанти знищили десятки БпЛА та «понад п'ять» морських дронів.

Крім того, в Мережі повідомляють, що палає нафтобаза в Туапсе Краснодарського краю РФ.

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