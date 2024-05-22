Под атакой российских окупантов оказались города Шостка и Конотоп, пишет Politeka.net со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

В настоящее время на местах "прилетов" работают все необходимые службы. В Сумской МВА сообщили, что из-за вражеской атаки город Сумы не получает электроэнергию.

В настоящее время продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения.

Добавим, о взрывах также сообщали жители Полтавской области.

Напомним, что сегодня утром и вечером по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и промышленности, сообщали в Укрэнерго. Ограничения будут применяться с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Также в «Укрэнерго» отметили, что летняя жара значительно увеличит уровень потребления электроэнергии в Украине, а значит, вырастет риск более частого применения графиков отключений.

Да, будет наблюдаться минимум мощности, которую дают атомные станции. Это связано с плановыми и неотвратимыми ремонтами на АЭС, которых технологически нельзя избежать.

Также летом будет меньше водных ресурсов, использующих гидроэлектростанции. Кроме того, действует фактор, который очень трудно прогнозировать – это новые обстрелы.

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