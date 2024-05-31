Сценариев окончания войны в Украине уже озвучивалось немало, но за основу можно взять два – худший и лучший.

Когда и как может закончиться война в Украине – много сценариев.

Так, на Западе полагают, что война в Украине может продолжаться еще от двух до пяти лет. В частности, в CNN отмечали, что независимо от того, кто будет избран президентом США осенью и что произойдет в американской политике, война в Украине, по мнению американской разведки, будет продолжаться «намного дольше 2024 года».

По меньшей мере, война в Украине еще продлится два года, но некоторые официальные лица США и Запада не исключают, что боевые действия могут длиться и до пяти лет.

Как может закончиться война в Украине.

В свою очередь, известный военный эксперт Олег Жданов отмечает, что за основу можно взять худший и лучший сценарий окончания войны в Украине.

Жданов подчеркивал, что наихудший сценарий – это прекращение огня и начало переговоров без вывода российских войск с территории Украины. При этом Жданов заверил, что украинское общество по такому сценарию не пойдет.

«Это самый плохой сценарий, это капитуляция Украины. Под угрозой наше существование как государства», – подчеркнул эксперт.

Жданов уверен, что любое замораживание конфликта приведет к тому, что последующая война будет еще более жесткой, еще более кровавой.

Создать условия для реализации лучшего сценария окончания войны в Украине, по мнению Жданова, можно даже уже в 2024 году.

«Если мы наберем сил, отмобилизуем личный состав, получим технику, создадим гвардию наступления и проведем контрнаступательную операцию по освобождению наших территорий», – объяснил эксперт, как могут разворачиваться события.

При этом аналитик подчеркнул, что главное – перерезать сухопутный коридор в Крым и возможно попытаться окружить Крым и освободить его.

Как может закончиться война в Украине.

А вот, чтобы вернуть территории Украины к границам 1991 года придется воевать еще долго. Особенно тяжелая ситуация будет с Донецкой и Луганской областями, где есть сухопутное сообщение со страной-агрессорой, уверен Жданов.

Добавим, что американские и западные официальные лица ранее выражали уверенность, что решающее значение будет иметь поддержка Украины со стороны союзников.

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