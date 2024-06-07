Полковник также отметил, что было лишь вопросом времени, когда санкции и удары по этому месту приведут к его серьезным повреждениям

На нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области России произошел взрыв. Этот НПЗ является одним из важнейших для российской армии. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что НПЗ в Новошахтинске был мощным производителем дизельного топлива.

Роман Свитан подчеркнул важность НПЗ в Ростовской области для российской армии, поскольку он является основным производителем дизельного топлива, необходимого для военных нужд. Топливо играет ключевую роль в обеспечении армии, а Ростовская область служит стратегическим тыловым регионом, откуда оккупанты заходят на Донетчину и Луганщину.

Полковник также отметил, что было лишь вопросом времени, когда санкции и удары по этому НПЗ приведут к его серьезным повреждениям.

"Там было несколько ударов по этому заводу. Россияне быстро его восстанавливали, однако после этого удара, скорее всего, он надолго станет на ремонт" - заявил Свитан.

Ранее уже были зафиксированы несколько ударов по этому заводу, и хотя россияне быстро восстанавливали его, после последнего удара завод, вероятно, надолго выйдет из строя.

Также он ранее заметил, Украина нуждалась в разрешении на использование западного оружия для ударов по территории России, чтобы предотвратить террористические атаки на свои пограничные районы. Уже можно наблюдать первые положительные результаты этого решения со стороны союзников.

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