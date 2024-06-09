Украинские силы, особенно в городе Волчанск, активно сопротивляются и даже проводят контратаки. Планы российского командования, включая создание буферной зоны и захват ключевых точек, таких как Харьков и Волчанск, оказались затруднительными.

Военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, Российским войскам не удалось достичь нескольких стратегических целей, поставленных перед ними.

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На данный момент оккупационные силы находятся на оборонительных позициях на Харьковском направлении к Липцам и на северной части Волчанска, где продолжаются ожесточенные уличные бои. Враг перебрасывает туда подкрепление с различных направлений фронта.

"Они ждали ослабления наших сил на других участках фронта, но сейчас наблюдается обратный процесс – мы укрепляем позиции и вынуждаем противника перебрасывать подкрепление, включая с Востока, для поддержки наступления на Харьковщину" - заметил эксперт.

Несмотря на успешную остановку российских войск на Харьковщине, Вооруженные Силы Украины остаются в состоянии повышенной боеготовности, поскольку оккупанты могут попытаться совершить новый прорыв в направлении Харьковщины.

Также по словам эксперта, потери врага значительно возросли, особенно в мае, апреле и марте. В мае наблюдался резкий всплеск потерь, так как российские войска начали наступление в Харьковской области. В начале активной фазы наступательных действий в октябре 2023 года в районе Авдеевки численность вражеских сил составляла 460-470 тысяч.

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