Украинский военный рассказал о масштабной атаке на платежную систему России, а также на вражеский военный аэродром и не только.

Украинская IT-армия, похоже, совершила самую масштабную DDoS атаку в истории и вывела из строя российскую платежную систему "Мир".

Об этом сообщил Военнослужащий Вооруженных Сил Украин Кирилл Сазонов в своем телеграм-канале.

По словам военного, ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк, Билайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЕИРЦ и другие сервисы не функционируют.

Кроме того, Сазонов рассказал, что в Краснодарском крае и республике Адыгея в России вспыхнул пожар после атаки БПЛА.

Также он сообщил о прилете на аэродром «Ейск», где расположен военный аэродром.

Он довавил, что щтормовой ветер не дает россиянам потушить пожар в Азове Ростовской области.

"Четвертые сутки, пылают станицы... ", - написал военный в Телеграм.

Военнослужащий Вооруженных Сил Украин Кирилл Сазонов информирует о том, что российская ПВО вероятно сбила свой же вертолет КА-29 в районе Анапы. По данным Сазонова, экипаж вертолета погиб.

Напомним, в Волчанске Харьковской области на определенном участке жилой застройки заблокированы десятки российских оккупантов, о чем стало известно ранее.

Однако за прошедшие сутки на линии фронта произошло множество боевых столкновений. Об этом сообщил полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

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