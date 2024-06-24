Россияне наступают и продвигаются – какой еще населенный пункт оказался под угрозой оккупации и что изменилось на поле боя.

Согласно данным военных аналитиков Deep State, враг продвинулся в Новоалександровке, Соколе, возле Новопокровского и Владимировки, пишет Politeka.net.

О продвижении врага сообщил и военный аналитик Богдан Мирошников.

«Враг продолжает концентрироваться на продвижении в сторону Калинового, Новоселовки 1-й и в Красногоровке. Для выполнения этих задач оккупант пытается захватить Сокол, продвигаться севернее Уманского, Архангельского и западнее Новопокровского», - отметил Мирошников, добавив, что враг имел успехи минимальные, но все же они есть.

Так, враг приблизился к захвату Невельского и Сокола.

«На самом деле, это угрожающие участки, ведь то же Невельское удерживает огромную пустоту к западу от села. Она заканчивается на р. Волчья в районе Кураховки (!). Сокол же дает возможность атаковать как в сторону железной дороги и сел вдоль нее (Прогресс), а также Новоселовку 1-ую с севера», - сообщил аналитик.

Также опасная ситуация в Красногоровке.

Корреспондент предположил, что украинским защитникам удастся стабилизировать ситуацию. Но пока россияне продолжают ходить в атаки даже колоннами.

Тем временем стало известно, что БПЛА и ракеты ночью атаковали объекты РФ в Крыму.

Местные жители сообщили о взрывах в нескольких районах оккупированного полуострова и атаке не менее 20 БпЛА. По предварительным данным, прилеты зафиксированы вблизи Центра далёкой космической связи.

Напомним, что ранее появилась информация, что враг якобы захватил населенный пункт Новоалександровки.

Однако украинские защитники утверждают, что это не так.

"Значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся. Полностью населенный пункт враг не контролирует", - сообщили бойцы 110-й бригады.

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