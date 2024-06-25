Летнее наступление российских захватчиков началось – где сосредоточился враг и какие города окажутся под угрозой в случае захвата Донецкой области.

В настоящий момент россияне сосредоточили основные силы на захвате Донецкой области.

«Мы видим опустевшие базы на западной границе россии и в Крыму. Видим вывод остатков потрепанных подразделений агрессора из-под Волчанска. Нет резервов для распыления сил. Все, что можно, бросают на Покровск, на Часов Яр и теперь на Торецк», - рассказал политолог и доброволец подразделения "ГРІМ" в составе 41-й ОМБр Кирилл Сазонов.

По его словам, россияне пытаются получить сразу два реальных результатам к тому моменту, как, возможно, начнутся переговоры.

Первый – максимальная оккупация Донецкой области. Второе, чего хочет достичь враг - усилить переговорные позиции максимально за счет фактов своего продвижения по территории Украины.

«Получится добиться такого результата – дальше два варианта. Либо не снижая скорости заходить в Днепропетровскую область. Либо, что вероятнее, все резервы и силы бросить на Запорожское направлление. Ключевая цель – Запорожье», - предупредил Сазонов.

Военнослужащий подчеркнул, что, если ВСУ удасться «сточить» максимальное количество войск противника именно на Донбассе – «фактически сломаем хребет оккупанту». Его резервы по личному составу, БК и технике не бесконечные.

Если же этого не получится достичь и Донецкая область будет потеряна, ворог пойдет в наступление на Запорожском направлении.

«Как вариант – на Днепропетровскую область. Харьковское направление и возможные рейды в Сумской области – второстепенные для оттягивания резервов ЗСУ…», - анализирует Сазонов.

Добавим, согласно новому отчету разведки министерства обороны Великобритании, Покровск в Донецкой области следующая вероятная цель оккупантов.

Россияне сосредотачиваются на попытке прорвать оборону ВСУ и развить наступление в направлении Мирнограда, Покровска и Селидового.

В свою очередь аналитики Американского института изучения войны (ISW) сообщают, что российские власти размещают военные объекты в Крыму рядом с гражданскими, чтобы сдержать украинские удары.

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