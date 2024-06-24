Начальник штаба бригады Нацгвардии обратился в ГБР с призывом провести расследование в отношении военного генерала, «убившего больше украинских военных, чем любой российский генерал».

Об этом начальник штаба бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич сообщил лично в своем сообщении в Telegram.

Кротевич заявил, что пытался донести эту информацию до «кабинетов» и всех, кому была возможность, но большинству было безразлично. Поэтому начальник штаба бригады Нацгвардии «Азов» написал письмо в Государственное Бюро Расследований.

«С призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал», - сообщил Кротевич, добавив, что ему не все равно, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат.

Также Кротевич отметил невероятный героизм солдат, командиров взводов, рот, батальонов и бригад, которые сдерживают врага не благодаря, а вопреки.

«Иногда мне кажется, что мир посылает нам подонков, чтобы нас сплотить.

И все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, однако против себя он служебные расследования не инициирует», - сообщил Богдан Кротевич.

Произошедшее военнослужащий назвал рубиконом, который перейден. По словам Кротевича, медицинская огласка – это сейчас единственная возможность изменить ситуацию.

"Меня это достало, Рубикон пройден", - подчеркнул Кротевич.

Также военнослужащий признался, что единственное, за что ему будет стыдно, что он не сделал этого раньше.

«Судьба помогает смелым, а некоторым существам помогает то, что большинство молчат из-за понимания последствий «личной вендеты» против них самих и их подразделений.

Поэтому отмечу, что это мое личное решение, и последствия я полностью принимаю на себя», - подчеркнул начальник штаба бригады Нацгвардии Азов.

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