Всего, как стало известно изданию The Wall Street Journal, безэкипажным катерам (БЭКам) удалось установить 15 донных мин весом около 180 килограмм.

Были модифицированы «Sea Baby» для установки морских пластиковых мин, которые трудно обнаружить, поскольку они тонут в иле на мелководье.

«Так называемые донные мины сделаны из пластика и весят около 400 фунтов (180 кг), и их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководием", - сообщают авторы материала.

"Sea Baby"

В результате, как утверждает издание, осенью 2023-го года впервые в истории российский корабль "Самум" вывели из строя миной, которую в 400 км принес беспилотник СБУ.

Следующими на мины напоролись большой патрульный катер "Павел Державин" и шедший ему на помощь большой буксир, а также современный противоменный корабль оккупантов.

Утверждается, что в общей сложности на счету СБУ 11 российских военных кораблей и Крымский мост.

Таким образом украинские военно-морские дроны переломили ход битвы на Черном море, а беспилотные корабли, разработанные для борьбы с Россией, являются частью революции в современной войне.

"Sea Baby"

Напомним, что Sea Baby – это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат, который был разработан Службой безопасности Украины после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Одной из мишенью дронов Sea Baby стал и Крымский мост.

Атака 17 июля 2023 года привела к повреждению автомобильного полотна переправы. Как свидетельствовали обнародованные кадры, почти одновременно было использовано два дрона: второй атаковал железнодорожную часть моста, хотя и с меньшими повреждениями.

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