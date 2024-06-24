Новые украинские дроны будут оснащены искусственным интеллектом и получат способность работать автономно, а также взаимодействовать друг с другом для поочередного нанесения ударов и слежки за врагом.

Об этом рассказал один из разработчиков такого «дронового» роя, пишет издание The Times.

По словам Сергея Крупиенко, их основная миссия сделать так, чтобы бои вели роботы, а не люди.

«Они могут общаться друг с другом, решая, кто атакует, кто собирает информацию, — и они сделают это быстрее, чем любой человек», - цитирует издание разработчика.

Сергей убежден, что объединение дронов и ИИ – это будущее войны. Техника, способная изменить ход боевых действий, как когда-то это сделали танки, самолеты и радиостанции.

Разработчик также подчеркнул, что Украина становится "полигоном для нового оружия", которое тут же испытывают в боях против мощного врага.

Конструкторскою бюро Сергея Крупиенко является не единственным, которое работает над роем дронов, управлять которым будет ИИ.

Издание сообщает, что есть еще несколько лабораторий в Украине, которые над этим работают и боевой дрон с ИИ может стаать наастоящим потенциаальным прорывом.

Добавим, ранее стало известно о первом в мире успешном дистанционном минировании. Как минимум 4 российских корабля были поражены благодаря СБУ и их дистанционному минированию украинскими дронами «Sea Baby». Среди них – корвет "Самум" и сторожевой корабль "Павел Державин".

Так называемые донные мины сделаны из пластика, весят около (180 кг) и их трудно обнаружить, поскольку они тонут в иле на мелководье.

Таким образом Украине удалось переломить ход войны в Черном море.

Также сообщалось, что война в Украине вызвала революцию на мировом рынке оружия.

Так, война дронов обострила нужду в высокотехнологичных и скорострельных системах ПВО. Происходит возрождение тяжелых ракетных комплексов. Одновременно вновь нужны танки и бронетехника, защищенные от дронов.

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