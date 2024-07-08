Большинство запусков дронов (52%) происходило с Приморско-Ахтарска, а 24% с мыса Чауда в Крыму, заметил военный аналитик.

Инфографика маршрутов Shahed-136 за прошлый месяц показывает, куда чаще всего теперь целят оккупационный войска. Военный аналитик Агил Рустамзаде в сети показал на инфографике основные направления ударов.

Инфографика маршрутов Shahed-136 за июнь показывает, что за этот период было запущено 336 дронов. Основными целями стали Староконстантинов, Днепропетровская и Запорожская области.

В прошлом месяце активность на направлениях Одессы, Сум и Харькова заметно снизилась.

Большинство запусков дронов (52%) происходило с Приморско-Ахтарска, а 24% с мыса Чауда в Крыму.

После удара по базе ПВО в районе Эйска 21 июня, запуски Shahed-136 из этого региона прекратились.

Ранее эксперт заметил, с начала конфликта оккупанты потеряли тысячи единиц техники и вооружения, оценка стоимости которых чрезвычайно сложна.

Согласно последним данными аналитиков, количество потерь техники оккупантов за июнь значительно превышает аналогичные потери украинской стороны. К примеру, общее количество потерь техники: 1717 единиц российской техники; 710 единиц украинской техники.

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