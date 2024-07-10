Некоторые эксперты предполагают, что под видом саперов могут быть отправлены боевые подразделения, которые примут участие в боевых действиях.

В сети активно обсуждают информацию о том, что Северная Корея может направить свои войска для оказания военной помощи России. В частности, северокорейская сторона настаивала на оформлении официальной просьбы об оказании такой помощи "в случае необходимости".

Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале рассказал, что основной проблемой взаимодействия станет необходимость налаживания координации между российскими и северокорейскими войсками.

Южнокорейская телекомпания TV Chosun сообщает, что в ходе переговоров обсуждалась возможность отправки инженерно-саперных войск КНА на оккупированные Россией украинские территории.

Предполагается, что контингент в пять инженерно-саперных бригад (исбр) может быть направлен для помощи в восстановлении Донецка. Однако это означало бы отправку на войну около половины всех инженерно-саперных войск КНА, так как в настоящее время их численность составляет всего 11 бригад.

Однако, несмотря на эти договоренности, необходимость в усилении инженерно-саперными частями на данный момент отсутствует. Поэтому некоторые эксперты предполагают, что под видом саперов могут быть отправлены боевые подразделения, которые примут участие в боевых действиях. Однако это маловероятно из-за множества технологических и организационных трудностей.

Еще одной значительной проблемой станет языковой барьер. Хотя среди российских и северокорейских военных есть специалисты, владеющие корейским и русским языками соответственно, их количество недостаточно для полноценного взаимодействия на всех уровнях боевого управления. Это усложнит координацию действий и может привести к серьезным проблемам в ходе боевых операций.

Несмотря на достигнутые договоренности, реализация плана по отправке северокорейских войск в Украину сталкивается с множеством препятствий. Налаживание взаимодействия, переоснащение и обучение северокорейских военнослужащих, а также языковые барьеры создают значительные трудности для реализации этого соглашения.

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