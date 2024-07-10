Развитие "объектового ПВО" включает в себя использование зенитно-ракетных комплексов, таких как ЗРК Hawk или старые установки С-125.

Одним из методов противодействия корректировке ударов дронами является использование маскировочных сетей, тентов и других накрытий для аэродромов. Регулярное перемещение объектов на аэродроме помогает усложнить задачу дронов. Несмотря на то, что это не идеальное решение, оно снижает вероятность успешного удара, рассказал военный эксперт Кирилл Данильченко для «BBC Україна».

Недавний удар по аэродрому Долгинцево показал, что даже при использовании лабиринта из контейнеров и сеток, современная оптика способна различать ложные цели от реальных самолетов. Тем не менее, регулярное изменение позиций, маскировка и перемешивание самолетов остается жизненно важным.

Среди других действенных способов защиты от обстрелов возможно также использование макетов для введения врага в заблуждение. Это может включать в себя создание постов воздушного наблюдения и связи с мощной оптикой и анализаторами частот. Когда такие посты зафиксируют присутствие дронов над аэродромами, самолеты должны подниматься в воздух или перемещаться на запасной аэродром, заметил эксперт.

Развитие "объектового ПВО" включает в себя использование зенитно-ракетных комплексов, таких как ЗРК Hawk или старые установки С-125. Для этих целей не требуется мобильность, а нужна мощная ракета, способная эффективно поражать дроны.

Использование легкомоторной авиации, как, например, Як-52 против "Орланов" в Одессе, вряд ли можно масштабировать на всю Украину. Проблемы включают в себя наведение на цель, обслуживание машин и подготовку пилотов, что требует значительных средств и времени.

Для повышения эффективности борьбы с дронами необходимо создать единую базу сигнатур, чтобы различать различные типы дронов по сигналам. Обучение специалистов, работающих на определенных частотах, позволит быстрее реагировать на появление БПЛА в зоне ответственности.

Также перспективным направлением является развитие "зенитных дронов" – смеси противовоздушных ракет с дронами-камикадзе. Хотя информация об этом ограничена, известно, что такие системы уже функционируют.

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