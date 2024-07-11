Командование группировки войск «Запад» сейчас пытается устроить оперативно-тактическую наступательную операцию на Купянском направлении.

Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале рассказал, основная цель этой операции - выход российских войск к реке Оскол на участке Глушковка – Загрызово, а также выход на рубеж Петропавловка – Куриловка с возможным последующим штурмом Купянска-Узлового.

Активизация противника на фланговых направлениях Синьковка – Петропавловка и Песчаное – Колесниковка выглядит вполне логичной.

Фронтальное давление на Степную Новоселовку служит своеобразным "стоппером" для украинского командования, не позволяя ему маневрировать своими силами с фланга на фланг и заставляя держать значительную часть войск в центре боевого порядка, по обе стороны железной дороги, ведущей с востока на Купянск-Узловой, рассказывает эксперт.

Он заметил, в данный момент на Торецком направлении в последние дни передовые подразделения противника, действующие по направлению Юрьевка – Нью-Йорк, пытались расширить свои позиции на флангах и прорваться к центру поселка Нью-Йорк.

Также Машовец ранее поделился, понимая важность районов села Степная Новоселовка и села Петропавловка для обороны ВСУ, противник упорно пытается продвинуться на запад к северу от железной дороги, ведущей из Кисловки в Купянск-Узловый.

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