Чтобы обезопасить наши укрепрайоны от авиабомб, необходима авиация и достаточное количество зенитно-ракетных комплексов.

По всей линии боевого соприкосновения продолжаются тяжелые бои. Нехватка ресурсов ощущается с обеих сторон, но у нас есть возможность, которая может изменить ситуацию на поле боя.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, что необходимо для того, чтобы оккупанты потеряли преимущество на передовой.

Чтобы обезопасить наши укрепрайоны от авиабомб, необходима авиация и достаточное количество зенитно-ракетных комплексов.

"Президент Чехии заявил, что в соответствии с чешской инициативой уже с сентября Украина начнет получать по 100 тысяч снарядов ежемесячно. То есть около 3000 единиц сможет использовать ежесуточно. И это базовая потребность войска, чтобы стабилизировать фронт по основным направлениям" - заметил эксперт.

Однако этого количества недостаточно для начала широкомасштабных наступательных действий по всей линии фронта. В то же время, необходимых средств для таких наступательных действий нет и у российских оккупантов.

"Если наступать точечно, то это в конечном итоге может разрушить линию обороны врага, успех может быть достигнут при попытках разделить фронт на небольшие участки и наступать на них" - заметил эксперт.

Также ранее эксперт поделился, в условиях современной войны единственный механизм уничтожения укрепрайонов противника – это свободно падающие или планирующие авиабомбы.

Эксперт подчеркнул, что прорывов и серьезного продвижения у оккупантов не получается, но в режиме тотального уничтожения наших укрепрайонов они медленно, с очень большими потерями, но продвигаются.

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