Расчеты показывают, что к концу года у российских вооруженных сил может возникнуть полная нехватка техники.

На Харьковском направлении российские войска оказались в ресурсной ловушке. В настоящее время оккупанты не спешат решать эту проблему, что может иметь серьезные последствия. По словам Романа Свитана, военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ, Россия не перебросила достаточно ресурсов на это направление.

Основные ресурсы сосредоточены на Донбассе, где они уже начинают истощаться. На Харьковском направлении наблюдается недостаток живой силы и техники. По мнению Свитана, на это есть несколько причин: специальное решение России бросать оккупантов на смерть; нехватка ресурсов; неспособность правильно рассчитать необходимое количество ресурсов.

"Положительная сторона для Украины на Харьковщине заключается в нехватке резервов у врага. Россия начинает бросать неподготовленные резервы, потому что не успевает подготовить и оснастить их техникой, а ВСУ "перемалывают" врага быстрее, чем его успевают подготовить" - делится эксперт.

Проблема не только в подготовке, но и в обеспечении техникой. Расчеты показывают, что к концу года у российских вооруженных сил может возникнуть полная нехватка техники, и им придется использовать даже устаревшие модели, что возможно только на участках фронта длиной не более 100 километров.

"Именно поэтому Россия стремится приостановить военные действия и сосредоточиться на накоплении техники. Оккупанты уже начали расконсервировать старое вооружение, включая пушку М-46 времен Второй мировой войны" - добавил эксперт.

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