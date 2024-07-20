В районе Часова Яра есть три участка, где канал идет под землей, и где существует теоретическая возможность прорыва.

Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале рассказал, на Краматорском направлении, в районе города Часов Яр, противник продолжает расширять свои позиции вдоль канала "Северский Донец - Донбасс".

Захватили восточную часть села Калиновка до канала. Провели серию атакующих действий в районе пересечения канала и дороги Т-0504, юго-восточнее города Часов Яр, которые пока не увенчались успехом.

Противник также пытался оттеснить украинские передовые подразделения от железной дороги между Клещиевкой и Андреевкой силами штурмовых групп из 3-го армейского корпуса, но без значительных успехов, делится эксперт.

«Попытки командования группировки, действующих на Краматорском направлении, создать условия для охвата с флангов района обороны ВСУ в городе Часов Яр, оказались безуспешными. Если задача взятия под контроль Часова Яра остается приоритетной для противника, он будет вынужден атаковать город в лоб, преодолевая канал "Северский Донец - Донбасс"» - рассказывает Машовец.

В районе Часова Яра есть три участка, где канал идет под землей, и где существует теоретическая возможность прорыва: в лесу южнее села Калиновка, южнее микрорайона Новый и южнее дороги Т-0504, восточнее села Ступочки. На остальной линии боевого соприкосновения канал представляет собой водное препятствие.

Фронтальный штурм Часова Яра будет для противника таким же трудным, как битва за Бахмут. Попытка пролезть через Калиновку была попыткой обойти с севера Часов Яр и пробиться через Редкодубье к железнодорожной станции города, к северу от огнеупорного комбината. Таким образом, противник надеется заставить украинские подразделения отойти с микрорайонов Новый и Октябрьский без штурма их позиций через канал.

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