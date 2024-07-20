Выход на левый берег и создание тактического плацдарма оправданно, когда есть видение его дальнейшего развития до уровня оперативного.

По словам Романа Свитана, военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ, дело в том, что любое наступление когда-нибудь заканчивается. Контрнаступления или наступления доходят до определенных рубежей. Эти рубежи должны быть обеспечены оборонительными сооружениями.

Если границы, до которых мы дошли, неудобны для обороны, нужно либо двигаться дальше, либо отходить, сдав некоторые позиции, особенно в хорошо простреливаемых низменностях. Здесь вопросы тактики, и в этом разбираются командиры оперативного уровня.

«По Крынкам ситуация сложная. Выход на левый берег и создание тактического плацдарма оправданно, когда есть видение его дальнейшего развития до уровня оперативного и дальше для форсирования Днепра. Мы практически год удерживали плацдармы на левом берегу. Вопрос в том, почему мы потеряли многие, удерживая эти тактические плацдармы, ведь связать российские войска на левом берегу можно было другими способами» - делится эксперт.

Единственное оправдание тактического плацдарма – это его дальнейшее расширение к оперативному и форсированию, по словам Свитана.

Что касается Крынок, если тактический плацдарм не расширяется, это вопрос времени, когда противник его уничтожит или вытеснит. Это тактический план, небольшой плацдарм. Вопрос требует ответа от командиров, принимавших решение о движении на левый берег без дальнейшего видения развития ситуации.

Если целью было форсирование Днепра и движение в сторону Скадовска или Армянска, это оправдано. Но просто отправить туда людей и потерять их – это вопрос к военно-политическому руководству. Следствие должно ответить на эти вопросы, заметил Свитан.

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