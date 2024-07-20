Враг планирует усилить давление на Запорожском направлении, но украинские силы готовы к отражению этих атак и предпринимают все необходимые меры.

В сети распространилась информация о том, что российские войска стягиваются из разных регионов и направляются в сторону Запорожской области. По словам Романа Свитана, военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ, это те резервы, которые россияне планировали использовать для прорыва на Восточном фронте.

Хотя украинские войска иногда отступают, они не позволяют противнику прорвать фронт и выйти на оперативный простор в сторону Покровска, Павлограда или Днепра.

"Сейчас оптимальным вариантом для врага является использование этих сил на Запорожском направлении, ближе к левому берегу Днепра. Российские войска будут пытаться срезать вклинение в районе Токмака, а также перебрасываются в сторону Урожайного и Старомайорского, что представляет собой общее направление на Покровск с юга" - делится эксперт.

Свитан пояснил, что это попытка россиян зайти в тыл украинским войскам, удерживающим Восточный фронт в районе Карловки, Курахово, Угледара и западнее Очеретино.

Оккупанты попытаются провести эти операции в ближайшее время, но пока переброска войск не представляет критической угрозы. Генштаб направляет дополнительные резервы и боеприпасы для стабилизации ситуации.

Ранее эксперт заметил, основные ресурсы сосредоточены на Донбассе, где они уже начинают истощаться.

На Харьковском направлении наблюдается недостаток живой силы и техники. По мнению Свитана, на это есть несколько причин: специальное решение России бросать оккупантов на смерть; нехватка ресурсов; неспособность правильно рассчитать необходимое количество ресурсов.

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