Пока Запад отвлекается, Си проводит учения с Россией и Беларусью, в том числе прямо на пороге НАТО.

В ходе саммита НАТО , когда 32 трансатлантических союзника собрались в Вашингтоне, Китай начал военные учения с Беларусью — близким союзником России — прямо на границе с НАТО.

С февраля 2022 года Беларусь успешно содействовала перемещению российских войск на Украину и оказывала логистическую поддержку вторжению с севера.

Она также участвовала в ядерном бряцании оружием со стороны России, якобы разместив часть своего ядерного арсенала ближе к границе НАТО.

Чем могут быть совместные учения Китая с таким игроком, как не четким сигналом о том, что теперь он является стороной войны в Европе и выбрал, на чьей он стороне?

Одновременно с учениями в Беларуси ВМС Китая провели морские учения в Тайваньском проливе, нарушив воздушное пространство острова рекордное количество раз. А в начале этой недели Россия присоединилась к Китаю в боевых военно-морских учениях в Южно-Китайском море.

Мы склонны забывать, насколько тесно переплетены китайское и российское государство — символически и политически. Две державы провели множество военных учений с Россией.

Большинство наземных учений в последние годы, так называемые «миротворческие миссии», проводились либо в России, либо в Китае, либо в других государствах Шанхайской организации сотрудничества и были направлены на подавление социальных восстаний или крупных мятежей.

В своем заключительном заявлении НАТО упрекнуло Китай за его экспансивное поведение и помощь России. Но за заявлениями должны следовать действия. Восстановление мира может быть достигнуто только посредством приложения сил 32 союзниками, объединенными общим видением. Это должно определить следующие 75 лет НАТО.

Источник: telegraph.

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