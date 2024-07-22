Дата восстановления авиационного полка ясно указывает на его предназначение для аннексии Крыма и дальнейших военных действий.

В Ростовской области, рядом с аэродромом Миллерово, возник пожар вследствие атаки украинских беспилотников. На этом аэродроме россияне хранили авиацию, используемую в боевых действиях против Украины.



Об этом сообщил Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт.

Он отметил, что авиационный полк, размещенный на этом аэродроме, был восстановлен специально для аннексии Крыма и последующих военных операций. Аэродром расположен в непосредственной близости к линии фронта.

"Дата восстановления авиационного полка ясно указывает на его предназначение для аннексии Крыма и дальнейших военных действий. Уже тогда Россия готовилась к войне с Украиной, и это были завершающие фазы. Изначально на аэродроме базировались только самолеты МиГ-29, но со временем их количество и типы расширились" - делится эксперт.

По его словам, за десять лет этот авиационный полк значительно вырос и стал выполнять задачи по обеспечению военных действий в Украине. Аэродром Миллерово расположен всего в 100 километрах от линии фронта в Донецкой области, что позволяет россиянам оперативно осуществлять полеты.

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