Россия стягивает войска из разных регионов на Запорожском направлении - к чему готовится враг и есть ли у него возможность начать еще одно массированное наступление.

Оккупанты пытаются подготовить опеределенный наступательный потенциал на еще одном направлении - Запорожском.

Так, враг передислоцирует войска одновременно из Донецка и Новоазовска и, вероятно, планирует открыть еще один участок фронта в районе Розовка-Пологи.

Комментируя изменения на этом участке фронта, военный аналитик и полковник в отставке Сергей Грабский в эфире телеканала "Freedom" пояснил, что на самом деле задумал враг.

По словам эксперта, россияне на Запорожском направлении планируют отвлекающий удар.

«Но говорить о том, что они могут проводить массированное наступление – нет, это исключено категорически. Возьмите даже сейчас статистику боевых действий – основные усилия сосредоточены на Донецкой области. И Россия оказалась не способной проводить одновременно наступательные операции оперативного уровня на нескольких направлениях», - заверил Грабский.

Что касается Запорожского направления то, по словам Грабского, Токмак, Розовка – это те направления, которые Россия вынуждена усиливать.

«Она понимает, что для нас приоритетными являются наступательная операция на южном направлении. И поэтому она пытается собрать свои скудные резервы для того, чтобы предотвратить такое развитие событие в ближайшее время. Но говорить о каком-то масштабном наступлении, прорыве на этом направлении мы не можем», - уверен Сергей Грабский.

Добавим, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты идут колоннами из сформированных подразделений и такую картину они уже наблюдали перед их подготовкой к Авдеевскому и Марьинскому наступлениям.

"В то время они концентрировались непосредственно в Мариупольском районе. Такое же мы сейчас наблюдаем и с Розовским и Пологовским районом Запорожской области", — сообщил советник мэра Мариуполя.

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