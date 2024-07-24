Российским войскам придется снимать силы по другим направлениям, что уменьшит давление на других участках фронта.

Враг наступает на Покровском направлении, имея незначительные продвижения. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт рассказал, зафиксированы тактические успехи оккупантов, но украинская оборона делает все возможное, чтобы умерить движение врага. Потери среди российских войск значительны и, вероятно, продолжат расти в июле.

«Российские войска продолжают наступление, концентрируясь на Покровском направлении, Торецком и Нью-Йорке. Им придется либо сужать участки наступления, либо брать паузу для перегруппировки. Враг стремится блокировать логистику и создавать препятствия Украине. Возможен вариант паузы до октября, когда планируется пропагандистское наступление в канун президентских выборов в США» - рассказывает эксперт.

Максимальный пик атак на Покровском направлении уже пройден. Российским войскам придется снимать силы по другим направлениям, что уменьшит давление на других участках фронта.

Есть тенденции к уменьшению атак. Враг продвигается возле Часового Яра и Торецка, где оккупантам осталось захватить один поселок к трассе Покровск-Константиновка. Однако это направление закрывает одна из самых боеспособных украинских бригад.

Несмотря на значительную силу врага на отдельных участках, украинская оборона принимает все меры для сдерживания агрессора.

Возрастают шансы на остановку врага и замедление его продвижения. Ожидается уменьшение атак на Покровском направлении и Часовом Яру. Важно смотреть на хронологию событий: наступление врага с октября 2023 года по сегодняшний день не принесло значительных успехов. Даже если враг достигнет трассы, перспектив для обрушения фронта и захвата Покровска или всей Донецкой области нет, заметил аналитик.

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