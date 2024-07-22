Лидер Венгрии усиливает раскол между Будапештом и Брюсселем, посетив Путина и Си на фоне войны в Украине.

Когда венгерский премьер Виктор Орбан нарушил строй остальных стран Европейского Союза, чтобы посетить президента России Владимира Путина в Москве, он позиционировал себя как миротворец.

«Число стран, которые могут вести переговоры с обеими воюющими сторонами, сокращается», — сказал Орбан, имея в виду войну России на Украине.

«Венгрия постепенно становится единственной страной в Европе, которая может говорить со всеми», — добавил он, имея в виду дипломатическую и экономическую изоляцию России от Европы с тех пор, как она начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Аналитики сообщили телеканалу Al Jazeera, что, приняв шестимесячное ротационное председательство в Европейском совете лидеров, Орбан стремился обрести престиж посредника.

Затем Орбан отправился в Пекин, чтобы 8 июля провести необъявленную часть поездки и встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином, а на прошлой неделе посетить 75-й саммит НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия.

Затем он встретился с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом во Флориде. Трамп «решит эту проблему».

В прошлом году Трамп хвастался, что положит конец войне на Украине в течение 24 часов после вступления в должность президента.

Добился ли чего-нибудь Орбан? Похоже, он так думал.

В просочившемся в прессу письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю Орбан заявил, что Путин «готов рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не будет способствовать скрытой передислокации и реорганизации украинских сил».

И Россия, и Украина отвергли идею прекращения огня, мотивируя это тем, что это даст другой стороне время для перегруппировки сил.

ЕС управляет на основе консенсуса, и исключительность Венгрии вызвала гнев многих людей.

Юридическая служба Европейской комиссии заявила, что мирные инициативы Орбана нарушают договоры ЕС, запрещающие «любые меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза».

Источник: aljazeera.