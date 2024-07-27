Чтобы продолжать наступление, российским войскам придется либо сосредоточиться на одном-двух участках фронта, либо взять паузу для доукомплектования.

Российские войска продолжают интенсивные наступательные действия в направлении Покровска, где ведутся ожесточенные бои в ряде населенных пунктов.

Хотя оккупанты добились незначительных тактических успехов, украинская оборона на этом участке остается мощной и эффективной, заметил полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

"Россиянам наносятся значительные потери, и существует вероятность, что в июле эти потери будут рекордными для российских войск. В связи с этим оккупантам становится все труднее сосредоточиться на Покровском направлении, которое связано с Торецким и Нью-Йоркским направлениями" - делится эксперт.

Жданов сообщил, что российским войскам сначала удалось полностью окружить украинские подразделения возле Лозоватского на Покровском направлении. Командиры среднего звена приняли решение прорываться с боем, чтобы выйти из окружения, так как командир бригады не дал приказа на отход.

Жданов подчеркнул, что на некоторых участках враг действительно может быть сильнее, обладая большим числом сил и средств. Он может достигать тактических успехов, однако украинские военные предпринимают все возможные меры, чтобы заблокировать его продвижение.

Чтобы продолжать наступление, российским войскам придется либо сосредоточиться на одном-двух участках фронта, либо взять паузу для доукомплектования и перегруппировки своих сил. Основная цель врага очевидна — блокирование логистики и создание препятствий для ВСУ.

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