Оккупанты пытаются давить со стороны Марьинки через Красногоровку, где ровная местность позволяет передвижение техники.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) успешно отбили крупнейшую попытку российских войск прорваться на Кураховском направлении. Враг использовал 56 бронемашин, 12 мотоциклов и 200 десантников для наступления.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал эту атаку, отметив, что Кураховское направление является одним из основных для российских войск.

Они пытаются давить со стороны Марьинки через Красногоровку, где ровная местность позволяет передвижение техники. Свитан объяснил, что, скорее всего, это была батальонная атака, включавшая две роты с поддержкой техники.

"Скорее всего, это была батальонная атака, включавшая две роты с поддержкой техники. Российские войска пытались продвинуться в сторону Курахово, но были уничтожены почти полностью дальними средствами поражения. Именно таким образом и нужно уничтожать врага — на дальних подступах к украинским позициям, но для этого требуется достаточное количество средств" - объяснил эксперт.

Украинские силы уничтожили более 900 российских средств противовоздушной обороны (ПВО) за время полномасштабной войны, по данным Генштаба.

Свитан отметил, что это значительный результат, так как было уничтожено более половины комплексов, выделенных россиянами для ведения боевых действий. Он подчеркнул, что эта задача была выполнена без преимущества в воздухе.

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