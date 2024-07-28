Два российских и два китайских бомбардировщика патрулировали воздушное пространство вблизи американской территории и были перехвачены самолетами США и Канады.

Россия и Китай провели совместные учения по патрулированию стратегическими бомбардировщиками вблизи Аляски.

Это был первый случай проведения совместных воздушных учений в этом районе, что стало явным сигналом для Вашингтона об углублении их военных связей.

Два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских самолета Xian H-6 пролетели над водами Чукотского и Берингова морей, их сопровождали российские истребители, говорится в заявлении Министерства обороны России. Совместный полет продолжался более пяти часов, добавили в министерстве.

Учения побудили Соединенные Штаты и Канаду поднять в воздух свои истребители для проведения так называемого «перехвата» на военном языке, когда страна запускает свои самолеты рядом с иностранными самолетами в качестве демонстрации обороны.

Совместные воздушные учения около Аляски с участием бомбардировщиков, способных доставлять ядерные ракеты, проводятся в то время, когда Путин углубляет связи своих военных с Китаем, отчасти как сигнал Западу, что он не останется в изоляции из-за своего вторжения на Украину.

В дополнение к другим совместным учениям и продажам российского оружия Китаю, Путин вырос, полагаясь на поток товаров двойного назначения из Китая для поддержания своих военных усилий.

Источник: nytimes.

Последние новости:

Что должна сделать Камала Харрис, чтобы победить: эксперт назвал ключевые задачи.

Как избирательная кампания Трампа раскрывает его диктаторские намерения: в чем главная опасность для демократов.

Байден переживает критический момент: демократы усилили призывы отказаться от выборов.