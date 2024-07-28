Два российских и два китайских бомбардировщика патрулировали воздушное пространство вблизи американской территории и были перехвачены самолетами США и Канады.
Россия и Китай провели совместные учения по патрулированию стратегическими бомбардировщиками вблизи Аляски.
Это был первый случай проведения совместных воздушных учений в этом районе, что стало явным сигналом для Вашингтона об углублении их военных связей.
Два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских самолета Xian H-6 пролетели над водами Чукотского и Берингова морей, их сопровождали российские истребители, говорится в заявлении Министерства обороны России. Совместный полет продолжался более пяти часов, добавили в министерстве.
Учения побудили Соединенные Штаты и Канаду поднять в воздух свои истребители для проведения так называемого «перехвата» на военном языке, когда страна запускает свои самолеты рядом с иностранными самолетами в качестве демонстрации обороны.
Совместные воздушные учения около Аляски с участием бомбардировщиков, способных доставлять ядерные ракеты, проводятся в то время, когда Путин углубляет связи своих военных с Китаем, отчасти как сигнал Западу, что он не останется в изоляции из-за своего вторжения на Украину.
В дополнение к другим совместным учениям и продажам российского оружия Китаю, Путин вырос, полагаясь на поток товаров двойного назначения из Китая для поддержания своих военных усилий.
Источник: nytimes.
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