На этой неделе Китай принимает делегации Палестины и Украины, политологи рассказали, может ли он стать посредником в мировых конфликтах.

Ван собрал 14 палестинских фракций для переговоров о примирении в Пекине, включая непримиримых соперников ХАМАС и ФАТХ, а затем в среду встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Это был первый случай, когда Китай принимал высокопоставленного украинского чиновника с момента вторжения России почти два с половиной года назад.

Сопоставление дипломатии, в ходе которой переговоры были тесно связаны с изнуряющими войнами в секторе Газа и на Украине соответственно, произошло в тот момент, когда Пекин стремился представить себя в качестве геополитического тяжеловеса в мире, все больше разделенном обоими конфликтами.

На встрече с Кулебой Ван заявил, что Пекин «поддерживает все усилия, способствующие миру», что стало очередной попыткой Китая позиционировать себя как «нейтрального» мирного посредника в конфликте, несмотря на то, что он укрепляет связи с Россией.

А по завершении переговоров между палестинскими фракциями днем ​​ранее министр иностранных дел приветствовал подписание декларации о «прекращении разделения».

Соглашение, которое с долей скептицизма воспринималось на Ближнем Востоке , где подобные сделки раньше быстро рушились, стало «историческим моментом в деле освобождения Палестины», сказал Ван.

Официальные заявления Пекина и Киева после переговоров Ванга и Кулебы в среду не содержат никаких признаков того, что украинскому дипломату удалось склонить Пекин в сторону киевского видения мира.

Наблюдатели говорят, что Пекин в какой-то момент мог бы сыграть свою роль в потенциальных будущих переговорах, но вряд ли изменит свои отношения с Россией.

Широко распространено мнение, что Си рассматривает северного соседа Китая как важнейшего партнера в противодействии мировому порядку, в котором, по его мнению, несправедливо доминирует Запад, и не хочет, чтобы Россия потерпела сокрушительное поражение.

«Конечно, есть разочарование в Западе и, в частности, в США, но в то же время никто не смотрит на Китай и не говорит:

«Ну, вот эта страна придет и решит эту проблему», потому что они видят в нем очень корыстного игрока с довольно поверхностным уровнем региональных знаний и опыта», — сказал он.

Источник: CNN.

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