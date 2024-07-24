Несмотря на высокий уровень конкуренции, Камала Харрис собрала рекордную за 24 часа сумму вкладов в ее поддержку, но перед ней стоит ряд важных задач.

Джо Байден сообщил, что снимает свою кандидатуру с кандидатов в президенты на 2024 году. Вместо себя он выдвинул кандидатуру от демократов Камалу Харрис.



Теперь перед Камаллой Харрис стоит несколько задач, которые она должна выполнить, чтобы победить на выборах в США.

Эксперты разделяют мнение о том, что в первую очередь Камала Харрис могла бы начать с объяснения того, какую перезагрузку системы она будет представлять.



Полный разрыв с "байденизмом" был бы ошибкой, ведь Джо Байден собрал вокруг себя коалицию либералов, цветных избирателей, умеренных и бывших республиканцев.



В Белом доме под руководством Байдена такая стратегия способствовала успешному прохождению крупных двухпартийных законопроектов.

Во-вторых, госпожа Харрис должна умело отвечать на требования активистов, стремящихся к изменениям, а также избегать негативного влияния микробунтов в социальных сетях. Выбор вице-премьера для Харрис может стать важным показателем ее влияния. Выбор политика, имеющего потенциал понравиться среднестатистическому избирателю, может оказаться лучшим для нее вариантом.

Это не значит, что Джо Байден не совершал ошибок, или что Камала Гаррис должна баллотироваться как клон Байдена. Что еще более важно, рейтинг одобрения Байдена застрял на отметке в 30%.



Большинство не одобряет подход администрации Байдена к решению нескольких вопросов, наиболее волнующих избирателей, включая инфляцию и иммиграцию.

Харрис в этом случае могла бы организовать широкомасштабную национальную речь и ответить на ключевые вопросы журналистов, провести телевизионную дискуссию в городском совете для личного контакта с избирателями и дать интервью после митингов в проблемных штатах. Также она могла бы принять участие в форумах с коллегами-демократами, чтобы показать, что партия – это коллективная сила.

Источник: Washingtonpost.

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