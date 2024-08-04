Российские войска могут заявить об уничтожении больше самолетов, чем их существует в мире, о чем рассказал эксперт и указал на тактику врага.

Самолет – это не просто машина, которую можно запустить одним движением. Это сложный процесс, в котором задействовано много людей. Угнать самолет ДРГ или подкупить пилота - это реальные действия, которые действительно проводились неоднократно в мире, о чем детальнее рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Как заметил эксперт, например, в 1976 году новейший на тот момент МиГ-25 был перегнан в Японию и разобран американцами до последнего винтика, включая систему "свой-чужой". Советскому Союзу пришлось потратить десятки миллиардов долларов на восстановление.

«У нас контрразведка, служба безопасности и военная контрразведка противодействуют таким попыткам достаточно эффективно. Летчики, отбираемые для выполнения задач, проходят постоянные проверки. Есть сомнение, что россиянам удастся достичь своих целей. Единственным возможным вариантом, как россияне могут попытаться обмануть систему, является использование макетов» - заявил эксперт.

По его словам, макеты сейчас есть в большем количестве, чем реальные самолеты. К примеру, если показать им макет, россияне могут попытаться поразить один из макетов и таким образом израсходовать свои средства. Стоимость макета гораздо меньше стоимости ракеты, поэтому такие действия могут стать для россиян убыточными.

«Информация об уничтожении F-16, скорее всего, будет преувеличена. Российские войска могут заявить об уничтожении больше самолетов, чем их существует в мире. Такая стратегия только уменьшит российскую казну» - добавил Свитан.

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