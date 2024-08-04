Новая попытка наступления россиян на Волчанск завершится провалом для них.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал в интервью, что это не первая и не последняя попытка, потому можно быть уверенными, что она тоже не удастся.

"Они снова терпят большие потери, поскольку им не хватает сил и средств, а также нет резервов. Это движение ради движения, которое отнимает у нас определенное количество сил и средств. Задача россиян состоит в том, чтобы мы держали там бригады, которые были туда переброшены. Глобальных и стратегических задач в этом движении нет, только желания отвлекать наши силы", - делится Свитан о последних продвижениях врага.

Украина уже получила преимущество в стратегической войне дальних ударов беспилотников. После того как удалось организовать волну более сотни беспилотников, можно говорить, что стратегия на нашей стороне.

"Сейчас также начато строительство нового флота. Однако для контроля над Черным морем, которое должно стать демилитаризованной зоной, достаточно иметь только катера Береговой охраны и авиацию. Авиация способна контролировать всю акваторию Черного моря, поэтому необходимость в больших военных кораблях, таких как корветы, в этом регионе отсутствует" - высказался эксперт.

Украина должна сосредоточиться на развитии авиации и прибрежных ракетных комплексов.

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