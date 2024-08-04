На общей карте боевых действий через год видно, что Покровское направление является единственным, где удалось пройти большое расстояние.

Темп, взятый россиянами, демонстрирует тактические успехи на Покровском направлении. Ситуация трудная, но не критическая для вооруженных сил Украины. Об этом детальнее в интервью рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Если рассматривать год активных боевых действий на авдеевском направлении с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года, то можно увидеть, что российские оккупационные войска прошли чуть более 21 км по прямой. Это составляет примерно 60 м/сут, при этом имея большие серьезные потери.

«На общей карте боевых действий через год видно, что Покровское направление является единственным, где удалось пройти такое расстояние. В других локациях прорывов на 15-20 км не зафиксировано. Ползучее наступление на Покровском направлении происходит в условиях обороны, где украинские войска отступают, когда им невыгодно удерживать позиции, истощая врага» - рассказал эксперт.

По его словам, сейчасроссияне сосредоточили самую большую группировку на Покровском направлении, где еще до начала наступления на авдеевку были сконцентрированы войска "юг" с усилением мотострелковыми бригадами и танковой дивизией из группы войск "центр".

Несмотря на сложную ситуацию, это не тот прорыв, который можно назвать критическим или феноменальным.

«Для сравнения, прорыв - это операция "Барбароса", когда за год это сотни километров или Харьковская операция, когда за несколько дней войска продвинулись на 60 км вглубь временно оккупированной территории. Таким образом, ситуация на фронте тяжелая, но не критическая, и украинские войска продолжают оказывать серьезное сопротивление» - заключил Коваленко.

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