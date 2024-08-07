Ситуация остается напряженной, и командование противника может рассмотреть продолжение наступательных действий в сторону к ключевым дорогам.

Сегодня на Селидовском и Кураховском направлениях продолжались ожесточенные бои. Как сообщает военный обозреватель Константин Машовец, в это время на Кураховском направлении, являющемся южной частью оперативной зоны "Юг", 8-я ОВА противника задействует значительные силы, а также территориальные войска и мобилизационный резерв, набранные в оккупированных районах Донбасса.

Недавние бои на этом направлении свидетельствуют о попытках противника продвинуться вперед. На Селидовском направлении войска противника после захвата села Нетайлово пытаются взять Карловку, но пока не могут продвинуться дальше восточных окраин. В районе Невельского противник, заняв половину села, отстает от основных сил, что затрудняет наступление из-за открытой местности и плотных минных полей, делится эксперт.

На Кураховском направлении в районе Красногоровки противник в течение двух месяцев вел ожесточенные бои, что позволило ему почти полностью захватить город. В боевых действиях участвовали подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр), усиленные мотострелковыми батальонами из состава 114-й омсбр.

Далее на Кураховском направлении, действовали подразделения 150-й мотострелковой дивизии и 110-й омсбр противника. После захвата восточной части Георгиевки, противник предпринял серию атак с привлечением пехоты и бронетехники, но большинство этих атак были отбиты украинскими войсками.

Эксперт заметил, ситуация остается напряженной, и командование противника может рассмотреть продолжение наступательных действий вдоль железной дороги из Красногоровки в сторону Острого или направить силы для поддержки боевых действий в районе Победы, чтобы обеспечить продвижение к дороге Марьинка - Угледар.

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