Враг нанес ракетный удар по Сумскому району, пишет Politeka.net со ссылкой на Сумскую ОВА.
Оккупанты ударили ракетой по инфтрструктуре. На месте работают все необходимые службы, последствия вражеского удара уточняются.
Предварительно, в результате этого ракетного удара никто, к счастью, не погиб.
Тем временем растет количество раненых в результате ужасного ракетного удара по Харькову. Враг ударил "Искандером" по Шевченковскому району города.
«... Две женщины госпитализированы в хирургию, другие – амбулаторно», - сообщали в ОВА.
Повреждены поликлиника, автомобили, другая гражданская инфраструктура.
В Сети также появились кадры с места атаки – авто разбиты, улицы усеяны обломками и стеклом.
На данный момент известно, что в результате удара «Искандером» в Харькове пострадали восемь гражданских лиц, в том числе 8-месячный мальчик.
«Повреждена гражданская инфраструктура — лечебное заведение, офисные и гаражные помещения, общежитие высшего учебного заведения, нежилые здания. На месте обстрела возник пожар. Из-под завалов чрезвычайники спасли 5 человек», - сообщили в ГСЧС Украины.
Пожарные продолжают ликвидацию пожара, продолжаются аварийно-спасательные работы.
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