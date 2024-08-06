Сегодня, 6 августа, российские оккупанты нанесли еще один ракетный удар – на этот раз взрывы прогремели на Сумщине.

Враг нанес ракетный удар по Сумскому району, пишет Politeka.net со ссылкой на Сумскую ОВА.

Оккупанты ударили ракетой по инфтрструктуре. На месте работают все необходимые службы, последствия вражеского удара уточняются.

Предварительно, в результате этого ракетного удара никто, к счастью, не погиб.

Тем временем растет количество раненых в результате ужасного ракетного удара по Харькову. Враг ударил "Искандером" по Шевченковскому району города.

«... Две женщины госпитализированы в хирургию, другие – амбулаторно», - сообщали в ОВА.

Повреждены поликлиника, автомобили, другая гражданская инфраструктура.

В Сети также появились кадры с места атаки – авто разбиты, улицы усеяны обломками и стеклом.

На данный момент известно, что в результате удара «Искандером» в Харькове пострадали восемь гражданских лиц, в том числе 8-месячный мальчик.

«Повреждена гражданская инфраструктура — лечебное заведение, офисные и гаражные помещения, общежитие высшего учебного заведения, нежилые здания. На месте обстрела возник пожар. Из-под завалов чрезвычайники спасли 5 человек», - сообщили в ГСЧС Украины.

Пожарные продолжают ликвидацию пожара, продолжаются аварийно-спасательные работы.

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