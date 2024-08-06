Російські окупанти здійснили новий удар по Харкову – що відомо на даний момент про наслідки і куди влучила російська ракета.

Харків здригнувся від нових потужних вибухів, пише Politeka.net.

Відомо, що російські загарбники завдали удару по центральній частині міста Харків, де щільна житлова забудова. Спалахнула пожежа.

«Внаслідок прильоту пошкоджена цивільна інфраструктура», - повідомляли в Харківській ОВА.

Під завалами можуть перебувати люди. Внаслідок «прильоту» пошкоджена цивільна інфраструктура. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту «Іскандером».

Пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка, цивільні автомобілі, житлова інфраструктура, вибиті вікна.

Ліквідація наслідків триває. На даний про жертв чи пострждалих не повідомляється.

Із гострою реакцією на стрес до лікарів звернулися дві людини.

Додамо, що у ніч на 6 серпня противник ударив 4-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 по Київщині із Воронезької обл. – рф, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – рф.

Ракета KN-23.

Збити вдлося дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

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