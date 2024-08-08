С самого утра российские захватчики накрывают огнем жилые многоэтажки и улицы большого украинского города.

Новые взрывы гремят в Херсоне. Согласно сообщению местных властей, схватчики атакуют город с самого утра.

В Центральном районе города под ударом оказалась многоэтажка. Вражеский снаряд взорвался прямо в одной из квартир.

В результате атаки квартира полностью разрушена.

"К счастью, там не проживали люди, поэтому никто не пострадал", - рассказали в Херсонской ОВА.

Однако за прошедшие сутки на Херсонщине оккупанты ранили 8 человек.

Кроме того, россияне попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, админздания и общепит, жилые кварталы населённых пунктов области. Враг нкрыл огнем многоэтажки и частные дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Кроме того ночью оккупанты нанесли ракетный удар – ракета была сбита в небе над Днепропетровщиной.

Также стало известно, что на Никопольщине в результате новых ударов пострадал 12-летний мальчик.

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